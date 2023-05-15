Посол США назвала "подарком от агрессора" отмену виз и запрет на полеты от РФ для Грузии
Посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировала решение РФ об отмене визового режима для грузинских граждан и запрете на полеты в страну.
Ее заявление приводит грузинский Первый канал, сообщает "Европейская правда".
"Я не знаю, почему кто-то должен приветствовать жест, подарок от страны, которая является жестоким агрессором", – заявила Дегнан.
Американский дипломат подчеркнула, что это очень важный вопрос.
"Я не видела информации о том, каким авиалиниям предоставили право на совершение рейсов. Это важно для того, чтобы установить, санкционированы ли они или нет. Существуют проблемы с безопасностью. Если на них наложены санкции, они имеют проблему с запчастями, сервисным обслуживанием, это легитимное беспокойство в связи с вопросами безопасности, которые должны быть учтены", – сказала она.
10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.
Ранее стало известно, что уже на этой неделе российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways планируют запустить рейсы из Москвы в Тбилиси.
Представители официального Тбилиси приветствовали решение Москвы и объяснили это интересами тех граждан Грузии, которые проживают на территории России и у которых возникали сложности с приездом на родину.
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