Посол США назвала "подарком от агрессора" отмену виз и запрет на полеты от РФ для Грузии

Посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировала решение РФ об отмене визового режима для грузинских граждан и запрете на полеты в страну.

Ее заявление приводит грузинский Первый канал, сообщает "Европейская правда".

"Я не знаю, почему кто-то должен приветствовать жест, подарок от страны, которая является жестоким агрессором", – заявила Дегнан.

Американский дипломат подчеркнула, что это очень важный вопрос.

"Я не видела информации о том, каким авиалиниям предоставили право на совершение рейсов. Это важно для того, чтобы установить, санкционированы ли они или нет. Существуют проблемы с безопасностью. Если на них наложены санкции, они имеют проблему с запчастями, сервисным обслуживанием, это легитимное беспокойство в связи с вопросами безопасности, которые должны быть учтены", – сказала она.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Ранее стало известно, что уже на этой неделе российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways планируют запустить рейсы из Москвы в Тбилиси.

Представители официального Тбилиси приветствовали решение Москвы и объяснили это интересами тех граждан Грузии, которые проживают на территории России и у которых возникали сложности с приездом на родину.

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