Німецька поліція розслідує отруєння двох росіян на організованому критиком Кремля заході

Німецька поліція заявила, що розслідує можливе отруєння двох російських емігрантів, які наприкінці квітня відвідали конференцію в Берліні, організовану критиком російського Кремля Михаїлом Ходорковським.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Берлінська поліція повідомила агентству, що "було відкрито справу" після того, як німецька газета Welt am Sonntag, посилаючись на російську розслідувальну медіа-групу "Агентство", повідомила, що дві жінки повідомили про симптоми, які вказували на можливе отруєння.

Поліція не надала жодних інших подробиць.

Російський портал "Агентство" раніше повідомляв про проблеми зі здоров'ям двох учасників конференції. Він також стверджує, що симптоми у однієї постраждалої особи могли з'явитися ще до початку конференції 29 і 30 квітня. У Берліні ця людина звернулася до клініки "Шаріте".

Друга людина – Наталія Арно, директор Фонду "Вільна Росія", некомерційної організації, що базується в США. Вона зробила свою справу публічною після публікації в ЗМІ. У Facebook вона повідомила про "дивні симптоми" і "гострий біль".

Вона припустила, що "можливо, була отруєна нервово-паралітичною речовиною, яку вивчала західна розвідка".

За останні роки відбулося кілька отруєнь опонентів російського режиму в країні та за кордоном. У серпні 2020 року, опозиційний політик Алєксєй Навальний проходив лікування в берлінській клініці "Шаріте" після отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок" у Росії.

Журналістські розслідування показали, що за цим та іншими отруєннями стоять російські спецслужби.