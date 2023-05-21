Немецкая полиция расследует отравление двух россиян на организованном критиком Кремля мероприятии

Немецкая полиция заявила, что расследует возможное отравление двух российских эмигрантов, которые в конце апреля посетили конференцию в Берлине, организованную критиком российского Кремля Михаилом Ходорковским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Берлинская полиция сообщила агентству, что "было открыто дело" после того, как немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на российскую расследовательскую медиа-группу "Агентство", сообщила, что две женщины сообщили о симптомах, которые указывали на возможное отравление.

Полиция не предоставила никаких других подробностей.

Российский портал "Агентство" ранее сообщал о проблемах со здоровьем двух участников конференции. Он также утверждает, что симптомы у одного пострадавшего лица могли появиться еще до начала конференции 29 и 30 апреля. В Берлине этот человек обратился в клинику "Шарите".

Второй человек – Наталья Арно, директор Фонда "Свободная Россия", некоммерческой организации, базирующейся в США. Она сделала свое дело публичным после публикации в СМИ. В Facebook она сообщила о "странных симптомах" и "острой боли".

Она предположила, что "возможно, была отравлена нервно-паралитическим веществом, которое изучала западная разведка".

За последние годы произошло несколько отравлений оппонентов российского режима в стране и за рубежом. В августе 2020 года, оппозиционный политик Алексей Навальный проходил лечение в берлинской клинике "Шарите" после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в России.

Журналистские расследования показали, что за этим и другими отравлениями стоят российские спецслужбы.