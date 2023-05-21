У Кишиневі на Національних зборах на підтримку євроінтеграції зібрались до 80 тис. людей

Поліція Молдови повідомила, що у Великих Європейських зборах, які відбулися в центрі Кишинева 21 травня, узяли участь від 75 тис. до 80 тис. осіб.

Інформацію про кількість учасників Великих Європейських зборів підтвердила Newsmaker прессекретар Генінспекторату поліції Діана Фетко, передає "Європейська правда".

Вона також зазначила, що правоохоронці, які забезпечували порядок на заході, не зареєстрували жодного інциденту. Правоохоронці також подякували учасникам мітингу за співпрацю з органами правопорядку.

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21 травня в центрі Кишинева відбулися Великі європейські збори, оголошені президенткою Маєю Санду. Перед присутніми виступила сама глава держави, а також голова Європарламенту Роберта Метсола, яка прибула до Молдови спеціально для цього.

Слід зазначити, що частину промови, в якій вона заявила про підтримку і солідарність з народом України, Санду виголосила українською мовою, повідомляє Point.md.

Учасники зборів ухвалили резолюцію на підтримку європейської інтеграції Молдови. У документі наголошується, що Молдова прагне стати повноправною частиною Євросоюзу, який може гарантувати стабільність і дасть змогу реалізувати свій потенціал. Учасники зборів також закликали всі політичні сили країни підтримати європейський курс країни. Для цього, на думку мітингувальників, необхідно прописати в Конституції Молдови її мету вступити в ЄС, забезпечити якнайшвидший початок переговорів про вступ до союзу, а також підтримати зміцнення держструктур для досягнення цієї мети.

Раніше, президентка Молдови Мая Санду заявила, що Молдова прагне якнайшвидшого вступу до ЄС, оскільки це допоможе їй захиститися від російської загрози.