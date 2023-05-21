В Кишиневе на Национальном собрании в поддержку евроинтеграции собрались до 80 тыс. человек

Полиция Молдовы сообщила, что в Большом Европейском собрании, которое состоялось в центре Кишинева 21 мая, приняли участие от 75 тыс. до 80 тыс. человек.

Информацию о количестве участников Большого Европейского собрания подтвердила Newsmaker пресс-секретарь Генинспектората полиции Диана Фетко, передает "Европейская правда".

Она также отметила, что правоохранители, которые обеспечивали порядок на мероприятии, не зарегистрировали ни одного инцидента. Правоохранители также поблагодарили участников митинга за сотрудничество с органами правопорядка.

21 мая в центре Кишинева состоялось Большое европейское собрание, объявленное президентом Майей Санду. Перед собравшимися выступила сама глава государства, а также председатель Европарламента Роберта Метсола, которая прибыла в Молдову специально для этого.

Следует отметить, что часть речи, в которой она заявила о поддержке и солидарности с народом Украины, Санду произнесла на украинском языке.

Участники собрания приняли резолюцию в поддержку европейской интеграции Молдовы. В документе отмечается, что Молдова стремится стать полноправной частью Евросоюза, который может гарантировать стабильность и позволит реализовать свой потенциал. Участники собрания также призвали все политические силы страны поддержать европейский курс страны. Для этого, по мнению митингующих, необходимо прописать в Конституции Молдовы ее цель вступить в ЕС, обеспечить скорейшее начало переговоров о вступлении в союз, а также поддержать укрепление госструктур для достижения этой цели.

Ранее, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова стремится к скорейшему вступлению в ЕС, поскольку это поможет ей защититься от российской угрозы.