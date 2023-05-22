Глава МАГАТЕ готує для Радбезу ООН новий план безпеки для ЗАЕС - ЗМІ

Міжнародне агентство з атомної енергії наполягає на укладенні угоди щодо убезпечення Запорізької атомної електростанції напередодні очікуваного українського контрнаступу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post.

Після майже дев'яти місяців невдалих спроб укласти угоду між Україною і Росією про створення захисної зони навколо ЗАЕС, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зараз наполягає на новій пропозиції щодо зменшення можливості ядерної катастрофи.

Він планує представити список з п'яти принципів для схвалення Радою Безпеки ООН 30 травня, повідомили американські та європейські дипломати в інтерв'ю WP.

За словами двох дипломатів, знайомих з ходом переговорів, план Гроссі включає п'ять принципів: заборона на розміщення важкої військової техніки і військовослужбовців на території станції; заборона на ведення вогню з території станції і в напрямку станції, включаючи заборону нападу на персонал, що знаходиться на об'єкті; захист усіх систем безпеки на станції; захист усіх зовнішніх ліній електропередачі; і моніторинг дотримання вищезгаданих принципів.

Цей план менш амбітний, ніж початкові зусилля Гроссі зі створення повноцінної захисної зони навколо станції, але експерти з ядерної енергетики вважають, що він все ж може поліпшити нестабільну ситуацію.

Видання зазначає, що досягти домовленості на Радбезі ООН буде складно, враховуючи відносини США та Росії.

Окупована російськими військами Запорізька АЕС через постійні російські обстріли, в яких Москва звинувачувала Україну, не раз відмикалась від української енергомережі. Фізично ЗАЕС обслуговує український персонал в окупації, але управляє нею "Росатом".