Международное агентство по атомной энергии настаивает на заключении соглашения по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции накануне ожидаемого украинского контрнаступления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Washington Post.

После почти девяти месяцев неудачных попыток заключить соглашение между Украиной и Россией о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сейчас настаивает на новом предложении по уменьшению возможности ядерной катастрофы.

Он планирует представить список из пяти принципов для одобрения Советом Безопасности ООН 30 мая, сообщили американские и европейские дипломаты в интервью WP.

По словам двух дипломатов, знакомых с ходом переговоров, план Гросси включает пять принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и военнослужащих на территории станции; запрет на ведение огня с территории станции и в направлении станции, включая запрет нападения на персонал, находящийся на объекте; защита всех систем безопасности на станции; защита всех внешних линий электропередачи; и мониторинг соблюдения вышеупомянутых принципов.

Этот план менее амбициозен, чем первоначальные усилия Гросси по созданию полноценной защитной зоны вокруг станции, но эксперты по ядерной энергетике считают, что он все же может улучшить нестабильную ситуацию.

Издание отмечает, что достичь договоренности на Совбезе ООН будет сложно, учитывая отношения США и России.

Оккупированая российскими войсками Запорожская АЭС из-за постоянных российских обстрелов, в которых Москва обвиняла Украину, не раз отключалась от украинской энергосети. Физически ЗАЭС обслуживает украинский персонал в оккупации, но управляет ею "Росатом".