Українцям потрібні "тижні й тижні" тренувань, аби навчитися управлінню F-16 - Держдеп

У Держдепі США прокоментували терміни навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16.

Про це у коментарі Голосу Америки заявив радник Державного департаменту Дерек Шолле, повідомляє "Європейська правда".

"Наші колеги з Пентагону тісно співпрацюють з міністерствами оборони по всій Європі та в інших країнах, щоб обговорити подальші дії щодо F-16. Починати треба з підготовки, тому що це літаки, якими непросто керувати. Їм потрібні тижні й тижні навчання. І тоді другим буде питання, хто насправді постачатиме F-16 в Україну", – сказав Шолле.

Він не уточнив, які саме країни постачатимуть Україні F-16.

"Ми все ще працюємо над тим, хто насправді постачатиме ці літаки. Ми не ухвалювали жодних рішень щодо цього для себе", – зазначив представник Держдепу.

При цьому Шолле додав, що ці винищувачі стануть "важливою складовою сучасної української армії".

Раніше у Пентагоні повідомили, що українські пілоти проходитимуть навчання на винищувачах F-16 на військових базах у Європі.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що українські пілоти можуть почати тренування на винищувачах F-16 у липні.