В Госдепе США прокомментировали сроки обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16.

Об этом в комментарии Голосу Америки заявил советник Государственного департамента Дерек Шолле, сообщает "Европейская правда".

"Наши коллеги из Пентагона тесно сотрудничают с министерствами обороны по всей Европе и в других странах, чтобы обсудить дальнейшие действия по F-16. Начинать надо с подготовки, потому что это самолеты, которыми непросто управлять. Им нужны недели и недели обучения. И тогда вторым будет вопрос, кто на самом деле будет поставлять F-16 в Украину", – сказал Шолле.

Он не уточнил, какие именно страны будут поставлять Украине F-16.

"Мы все еще работаем над тем, кто на самом деле будет поставлять эти самолеты. Мы не принимали никаких решений об этом для себя", – отметил представитель Госдепа.

При этом Шолле добавил, что эти истребители станут "важной составляющей современной украинской армии".

Ранее в Пентагоне сообщили, что украинские пилоты будут проходить обучение на истребителях F-16 на военных базах в Европе.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинские пилоты могут начать тренировки на истребителях F-16 в июле.