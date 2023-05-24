В Італії схвалили зведення мосту до Сицилії, будівництво має початись у 2024-му

Італійський Сенат у середу схвалив урядову постанову про будівництво мосту, який з’єднає материкову частину країни з островом Сицилія через Мессінську протоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Рішення, яке під оплески коаліційних партій схвалили 103 італійські сенатори проти 49, віцепрем’єр-міністр і міністр інфраструктури Маттео Сальвіні назвав "історичним".

"Говорити про історичний день, на який чекали понад 50 років, абсолютно доречно. Він (міст – ред.) забезпечить понад 100 тисяч реальних робочих місць, він заощадить сицилійцям 6 мільярдів євро на рік", – заявив він.

За словами Сальвіні, будівельні роботи почнуться наступного року. Поки не уточнювалось, коли саме міст остаточно зведуть.

Міст через Мессінську протоку спроєктований за схемою висячого моста. Довжина його центрального прольоту становитиме 3300 метрів, ширина – 60,4 метра, розташовуватиметься він на висоті 65 метрів над рівнем моря для транзиту великих суден.

Фото: Міністерство інфраструктури і транспорту Італії

Планується, що міст матиме шість автомобільних смуг – по три в кожному напрямку – та дві залізничні колії, що забезпечить пропускну здатність до шести тисяч автомобілів на годину та 200 поїздів на добу.

Вважається, що плани будівництва мосту через Мессінську протоку обговорювалися ще за часів Римської імперії. У ХХ столітті їх намагалися втілити фашистський диктатор Беніто Муссоліні та експрем’єр Сільвіо Берлусконі.

Для відповідних досліджень за останні роки було витрачено 1,2 мільярда євро, та попри це міст так і не був побудований – не в останню чергу тому, що місце будівництва розташоване в одному з найбільш сейсмічно активних регіонів Середземномор'я.

Нагадаємо, у 2018 році експрем'єр Британії Борис Джонсон висунув ідею будівництва мосту довжиною 35 кілометрів через Ла-Манш, та у Франції її ввічливо відхилили.