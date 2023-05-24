В Италии одобрили строительство моста в Сицилию, строительство должно начаться в 2024-м

Итальянский Сенат в среду одобрил правительственное постановление о строительстве моста, который соединит материковую часть страны с островом Сицилия через Мессинский пролив.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Решение, которое под аплодисменты коалиционных партий одобрили 103 итальянские сенаторы против 49, вице-премьер-министр и министр инфраструктуры Маттео Сальвини назвал "историческим".

"Говорить об историческом дне, которого ждали более 50 лет, абсолютно уместно. Он (мост – ред.) обеспечит более 100 тысяч реальных рабочих мест, он сэкономит сицилийцам 6 миллиардов евро в год", – заявил он.

По словам Сальвини, строительные работы начнутся в следующем году. Пока не уточнялось, когда именно мост окончательно возведут.

Мост через Мессинский пролив спроектирован по схеме висячего моста. Длина его центрального пролета составит 3300 метров, ширина – 60,4 метра, располагаться он будет на высоте 65 метров над уровнем моря для транзита крупных судов.

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТА ИТАЛИИ

Планируется, что мост будет иметь шесть автомобильных полос – по три в каждом направлении – и две железнодорожные пути, что обеспечит пропускную способность до шести тысяч автомобилей в час и 200 поездов в сутки.

Считается, что планы строительства моста через Мессинский пролив обсуждались еще во времена Римской империи. В ХХ веке их пытались воплотить фашистский диктатор Бенито Муссолини и экс-премьер Сильвио Берлускони.

Для соответствующих исследований за последние годы было потрачено 1,2 миллиарда евро, но несмотря на это мост так и не был построен – не в последнюю очередь потому, что место строительства расположено в одном из самых сейсмически активных регионов Средиземноморья.

Напомним, в 2018 году экс-премьер Британии Борис Джонсон выдвинул идею строительства моста длиной 35 километров через Ла-Манш, но во Франции ее вежливо отклонили.