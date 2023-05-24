Прем’єрка Франції судиться з видавцем своєї неофіційної біографії

Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн подала до суду на видавництво L'Archipel, яке видало книгу з її неофіційною біографією – урядовиця вимагає прибрати з неї уривки, де обговорюється її особисте життя.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.

Книга "Таємниця" ("La Secrete") авторства французької журналістки Беренжер Бонте була опублікована 4 травня. У ній, серед іншого, згадані чутки про те, що Борн нібито є лесбійкою, а її чоловік ще у 2021 році начебто був у цивільному шлюбі з іншою жінкою.

У книзі також згадується самогубство її батька-єврея, який пережив Голокост. Авторка описує Борн як трудоголіка, схильної до спалахів гніву, й стверджує, що через стрес на попередніх роботах вона так схудла, що це викликало занепокоєння членів сім'ї щодо її здоров'я.

Порушуючи прецедент інших французьких прем'єр-міністрів, які утримувалися від судових позовів проти журналістів, Борн вимагає через суд змусити L'Archipel скоротити близько 200 рядків у наступних виданнях книги.

"Коли журналістка детально описує умови самогубства мого батька, коли вона робить нав'язливі коментарі про моє інтимне життя, мої стосунки із сином, моїм колишнім чоловіком, коли вона поширює звинувачення щодо мого здоров'я або сексуальної орієнтації, як вона може робити вигляд, що це було зроблено з моєї згоди?" – пояснила Борн в інтерв’ю французьким ЗМІ.

На судовому засіданні в середу адвокат відповідача Олів'є д'Антін заявив, що вимога прем’єрки Франції – це "цензура" і "непропорційний захід". Сама ж авторка книги говорить, що про 62-річну Борн ніхто не знав до призначення прем'єркою, тож "якщо завдяки цьому (книзі – ред.) люди дізнаються, хто вона така – тим краще".

Вирок у справі очікується 30 червня.

Як зазначає Reuters, ще у 1980-х і 1990-х роках французькі ЗМІ часто самі утримувалися від публікації аспектів приватного життя політиків. Але ситуація змінилась після того, як виявилось, що експрезидент Франсуа Міттеран приховував існування доньки, яка утримувалася за державні кошти.