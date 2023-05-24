Премьер Франции судится с издателем своей неофициальной биографии

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в суд на издательство L'Archipel, которое издало книгу с ее неофициальной биографией – чиновница требует убрать из нее отрывки, где обсуждается ее личная жизнь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Книга "Тайна" ("La Secrete") авторства французской журналистки Беренжер Бонте была опубликована 4 мая. В ней, среди прочего, упомянуты слухи о том, что Борн якобы является лесбиянкой, а ее муж еще в 2021 году якобы был в гражданском браке с другой женщиной.

В книге также упоминается самоубийство ее отца-еврея, который пережил Холокост. Автор описывает Борн как трудоголика, склонного к вспышкам гнева, и утверждает, что из-за стресса на предыдущих работах она так похудела, что это вызвало беспокойство членов семьи относительно ее здоровья.

Нарушая прецедент других французских премьер-министров, которые воздерживались от судебных исков против журналистов, Борн требует через суд заставить L'Archipel сократить около 200 строк в следующих изданиях книги.

"Когда журналистка подробно описывает условия самоубийства моего отца, когда она делает навязчивые комментарии о моей интимной жизни, моих отношениях с сыном, моим бывшим мужем, когда она распространяет обвинения относительно моего здоровья или сексуальной ориентации, как она может делать вид, что это было сделано с моего согласия?" – пояснила Борн в интервью французским СМИ.

На судебном заседании в среду адвокат ответчика Оливье д'Антин заявил, что требование премьера Франции – это "цензура" и "непропорциональная мера". Сама же автор книги говорит, что о 62-летней Борн никто не знал до назначения премьером, поэтому "если благодаря этому (книге – ред.) люди узнают, кто она такая – тем лучше".

Приговор по делу ожидается 30 июня.

Как отмечает Reuters, еще в 1980-х и 1990-х годах французские СМИ часто сами воздерживались от публикации аспектов частной жизни политиков. Но ситуация изменилась после того, как оказалось, что экс-президент Франсуа Миттеран скрывал существование дочери, которая содержалась за государственные средства.