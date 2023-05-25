Фінляндія направила новий пакет військової допомоги Україні на суму 109 млн євро

Фінляндія направила в Україну 16-й за рахунком пакет військової допомоги, який включає, зокрема, зенітне озброєння та боєприпаси.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії.

Вартість нового пакета військової допомоги оцінюють у 109 мільйонів євро.

"Фінляндія продовжує підтримувати Україну разом із нашими міжнародними партнерами. Вартість усіх наданих Фінляндією пакетів військової допомоги зараз становить 1,1 мільярда євро", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки у Міноборони Фінляндії не повідомили жодних подробиць щодо точного змісту, способу та термінів доставки допомоги.

Напередодні повідомлялося, що загальний обсяг військової допомоги Україні з боку Нідерландів з початку повномасштабного вторгнення становить близько 1,6 мільярда євро, а військова допомога Україні з боку Польщі перевищила 3 млрд євро.