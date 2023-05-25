Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине на сумму 109 млн евро

Финляндия направила в Украину 16-й по счету пакет военной помощи, который включает, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.

Стоимость нового пакета военной помощи оценивается в 109 миллионов евро.

"Финляндия продолжает поддерживать Украину вместе с нашими международными партнерами. Стоимость всех предоставленных Финляндией пакетов военной помощи сейчас составляет 1,1 миллиарда евро", – заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасной доставки в Минобороны Финляндии не сообщили никаких подробностей относительно точного содержания, способа и сроков доставки помощи.

Накануне сообщалось, что общий объем военной помощи Украине со стороны Нидерландов с начала полномасштабного вторжения составляет около 1,6 миллиарда евро, а военная помощь Украине со стороны Польши превысила 3 млрд евро.