Нідерланди вже надали Україні 1,6 млрд євро військової допомоги

Загальний обсяг військової допомоги Україні з боку Нідерландів з початку повномасштабного вторгнення становить близько 1,6 мільярда євро.

Про це йдеться у відповіді міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен на запит парламенту в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони країни.

"Загальна вартість військової допомоги, наданої Україні, наразі становить близько 1,6 млрд євро. Балансова вартість поставленого обладнання становить 732 мільйони євро. До цієї суми також входять комерційні поставки і внески до різних фондів – як військових, так і гуманітарних", – йдеться у відповіді.

Також Оллонгрен підтвердила, що від середини квітня, коли вона востаннє звітувала парламенту про військову допомогу Україні, Нідерланди знову передали низку товарів військового призначення: системи протиповітряної оборони, боєприпаси малого калібру, прилади нічного бачення, вантажівки й логістичне обладнання, як-то крани та екскаватори.

Крім того, очільниця Міноборони Нідерландів підтвердила підготовку плану, аби якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

"У цьому проєкті Нідерланди об'єднують зусилля з Данією, Бельгією і Великою Британією. Очікується, що до нього приєднається більше країн", – зазначила вона.

Нагадаємо, в межах ініціативи Європейського Союзу із забезпечення України мільйоном артилерійських снарядів за 12 місяців Нідерланди виділять 260 мільйонів євро на спільні закупівлі.