У Швеції суд залишив у силі довічний вирок у справі про шпигунство на користь Росії

Апеляційний суд у Швеції у четвер залишив у силі довічний вирок старшому з двох братів іранського походження, визнаних винними у шпигунстві на користь Росії та її військової розвідки ГРУ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Натуралізований швед Пейман Кіа був засуджений до довічного ув'язнення в січні в одній з найбільших справ про шпигунство в скандинавській країні за останні десятиліття.

Його брат, Паям Кіа, отримав дев'ять років і 10 місяців. Їх визнали винними в тому, що вони спільно працювали над передачею інформації в Росію в період з 28 вересня 2011 року по 20 вересня 2021 року.

Спочатку обидва брати оскаржили вироки, винесені 19 січня Стокгольмським окружним судом.

Але Паям Кіа відкликав свою апеляцію минулого тижня, за кілька годин до того, як було заплановано оголошення рішення апеляційної інстанції.

Його адвокат Бйорн Сандін пояснив шведській телерадіокомпанії SVT, що його клієнт боявся отримати більш суворий вирок. Через це винесення вердикту Верховним судом у четвер було відкладено на тиждень.

Судовий процес, як і раніше, проходив за зачиненими дверима більшу частину часу через секретність інформації.