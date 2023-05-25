В Швеции суд оставил в силе пожизненный приговор по делу о шпионаже в пользу России

Апелляционный суд в Швеции в четверг оставил в силе пожизненный приговор старшему из двух братьев иранского происхождения, признанных виновными в шпионаже в пользу России и ее военной разведки ГРУ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Натурализованный швед Пейман Киа был приговорен к пожизненному заключению в январе в одном из крупнейших дел о шпионаже в скандинавской стране за последние десятилетия.

Его брат, Паям Киа, получил девять лет и 10 месяцев. Их признали виновными в том, что они совместно работали над передачей информации в Россию в период с 28 сентября 2011 года по 20 сентября 2021 года.

Сначала оба брата обжаловали приговоры, вынесенные 19 января Стокгольмским окружным судом.

Но Паям Киа отозвал свою апелляцию на прошлой неделе, за несколько часов до того, как было запланировано оглашение решения апелляционной инстанции.

Его адвокат Бьорн Сандин объяснил шведской телерадиокомпании SVT, что его клиент боялся получить более суровый приговор. Из-за этого вынесение вердикта Верховным судом в четверг было отложено на неделю.

Судебный процесс по-прежнему проходил за закрытыми дверями большую часть времени из-за секретности информации.