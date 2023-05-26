Депутатка Північної Македонії на 9 років помилилася у тому, хто є спікером Ради, і "забула" про Зеленського

Депутатка Північної Македонії не знала імені спікера Верховної Ради України, з яким зустрілася у Швеції, та вважала, що це досі Олександр Турчинов і спікер досі тимчасово виконує обов’язки глави держави.

Про повідомляє "Європейська правда".

Снежана Калеска-Ванчева, яка входить до фракції Соціал-демократичного союзу Македонії, у своєму Facebook опублікувала фото із зустрічі з Русланом Стефанчуком.

З підпису до нього випливає, що вона не знала імені посадовця, з яким зустрічається, та думала, що український спікер парламенту досі виконує обов’язки президента, як це тимчасово було після Революції гідності, хоча після того вже двічі проходили президентські вибори.

"Зустріч із Олександром Турчиновим, спікером Верховної Ради, який також тимчасово обіймає посаду президента України, у рамках навчальної поїздки щодо демократичного розвитку до парламенту Швеції", – написала Калеска-Ванцева.

Один з коментаторів допису вказав на помилку, але на момент публікації текст залишається невиправленим.

Як відомо, Олександр Турчинов тимчасово об’єднував посади спікера Верховної Ради і президента України навесні 2014 року у період між втечею з країни Віктора Януковича та обранням президентом Петра Порошенка. З кінця 2014 року до 2019 року він обіймав посаду секретаря РНБО.