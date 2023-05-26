Депутат Северной Македонии на 9 лет ошиблась со спикером Рады и "забыла" о Зеленском

Депутат Северной Македонии не знала имени председателя Верховной Рады Украины, с которым встретилась в Швеции, и считала, что это до сих пор Александр Турчинов и спикер до сих пор временно исполняет обязанности главы государства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Снежана Калеска-Ванчева, которая входит во фракцию Социал-демократического союза Македонии, в своем Facebook опубликовала фото со встречи с Русланом Стефанчуком.

Из подписи к нему следует, что она не знала имени того, с кем встречается, и думала, что спикер украинского парламента до сих пор исполняет обязанности президента, как это временно было после Революции достоинства, хотя после того уже дважды проходили президентские выборы.

"Встреча с Александром Турчиновым, спикером Верховной рады, который также временно занимает должность президента Украины, в рамках учебной поездки по демократическому развитию в парламент Швеции", – написала Калеска-Ванчева.

Один из комментаторов указал ей на ошибку, но на момент публикации текст остается не исправленным.

Как известно, Александр Турчинов временно объединял должности спикера Рады и президента Украины весной 2014 года в период между бегством из страны Виктора Януковича и избранием президентом Петра Порошенко. С конца 2014 года до 2019 года Турчинов занимал должность секретаря СНБО.