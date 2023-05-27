Президентка Грузії заявила, що міністр оборони порушив протокол на святкуванні Дня незалежності

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що напередодні під час святкування Дня незалежності міністр оборони країни Джуаншер Бурчуладзе порушив протокол.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Грузія Online.

За словами Саломе Зурабішвілі, вітаючи присутніх на Площі Свободи в Тбілісі, Бурчуладзе спершу згадав прем'єр-міністра, і тільки потім – президента і верховного головнокомандувача.

"Так не можна в жодній країні. Це скрізь викликає подив. І я скажу ще дещо: протокол – це не тільки охорона держави всередині і налагодження наших відносин. Яка б не була різниця в думках, у кожного має бути своє місце", – сказала вона.

Зурабішвілі підкреслила, що це була не образа президента, а порушення протоколу.

За словами Зурабішвілі, три роки вона навіть намагалася створити єдиний протокольний статут і встановити координацію між різними міністерствами і структурами, включно з Патріархією, щоб "раз і назавжди впорядкувати протокольну книгу Грузії". Але це їй не вдалося, оскільки "у кожного є свої маленькі приватні амбіції", додала вона.

Раніше Зурабішвілі публічно поскаржилася, що з 27 квітня очікує схвалення уряду на візит Зурабішвілі до Брюсселя 31 травня. При цьому зауважили, що після рішення РФ відновити прямі авіарейси з Грузією Тбілісі надав згоду майже одразу.

У правлячій партії "Грузинська мрія" заявили, що не хочуть давати згоду на візит президентки країни до Брюсселя – буцімто через те, що це може зашкодити шансам Грузії отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

Водночас прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі пообіцяв, що заявка на візит Зурабішвілі до Брюсселя буде задоволена.