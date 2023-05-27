Президент Грузии заявила, что министр обороны нарушил протокол на праздновании Дня независимости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что накануне во время празднования Дня независимости министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе нарушил протокол.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.

По словам Саломе Зурабишвили, приветствуя собравшихся на Площади Свободы в Тбилиси, Бурчуладзе сначала вспомнил премьер-министра, и только потом – президента и верховного главнокомандующего.

"Так нельзя ни в одной стране. Это везде вызывает недоумение. И я скажу еще кое-что: протокол – это не только охрана государства внутри и налаживание наших отношений. Какая бы ни была разница во мнениях, у каждого должно быть свое место", – сказала она.

Зурабишвили подчеркнула, что это было не оскорбление президента, а нарушение протокола.

По словам Зурабишвили, три года она даже пыталась создать единый протокольный устав и установить координацию между различными министерствами и структурами, включая Патриархию, чтобы "раз и навсегда упорядочить протокольную книгу Грузии". Но это ей не удалось, поскольку "у каждого есть свои маленькие частные амбиции", добавила она.

Ранее Зурабишвили публично пожаловалась, что с 27 апреля ожидает одобрения правительства на визит Зурабишвили в Брюссель 31 мая. При этом отметили, что после решения РФ возобновить прямые авиарейсы с Грузией Тбилиси дал согласие почти сразу.

В правящей партии Грузинская мечта признали, что не хотят давать согласие на визит президента страны в Брюссель – якобы из-за того, что это может повредить шансам Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС.

В свою очередь ремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал, что заявка на визит Зурабишвили в Брюссель будет удовлетворена.