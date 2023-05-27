У справі про штурм Капітолію винесли вирок ще двом членам ультраправої організації

У США ще двох членів ультраправої організації "Oath Keepers" засудили до тюремного ув'язнення за участь у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AP.

Окружний суддя Аміт Мехта засудив Джесіку Воткінс до восьми з половиною років ув’язнення, а Кеннета Гаррельсона до чотирьох років.

Присяжні визнали Воткінс і Харрельсона винними, зокрема, в перешкоджанні визнанню Конгресом перемоги президента Джо Байдена.

При цьому обидва підсудні були виправдані за звинуваченням у змові з метою підбурювання до заколоту.

Воткінс зі сльозами на очах вибачилася за свої дії. Вона засудила насильство з боку учасників заворушень, які напали на представників поліції, а також визнала, що її присутність в Капітолії "ймовірно, певною мірою надихнула цих людей".

Харрельсон сказав, що "повністю зруйнував своє життя".

"Я несу відповідальність, і мої нерозумні дії завдали величезного болю моїй дружині і нашим дітям", – додав він.

Раніше повідомлялося, що засновник і лідер ультраправої організації "Oath Keepers" Стюарт Родс отримав 18 років в'язниці у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року. Цей вирок став найсуворішим у справі про штурм Капітолію.

Крім того, чоловік на ім'я Річард Барнетт, який прославився завдяки фото з ногами на столі в офісі тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року, був засуджений до чотирьох з половиною років ув'язнення.

Як відомо, 6 січня 2021 тисячі прихильників тодішнього президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де в цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей включно з поліцейським, а проти сотень були порушені кримінальні справи.

Усього через штурм Капітолія звинувачення винесли понад тисячі людей, на сьогодні суди винесли вже більш як 500 вироків. У грудні 2022 року спеціальний комітет Палати представників закликав Міністерство юстиції висунути звинувачення й проти самого Трампа.