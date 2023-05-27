По делу о штурме Капитолия вынесли приговор еще двум членам ультраправой организации

В США еще двух членов ультраправой организации "Oath Keepers" приговорили к тюремному заключению за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Окружной судья Амит Мехта приговорил Джессику Уоткинс к восьми с половиной годам заключения, а Кеннета Гаррельсона к четырем годам.

Присяжные признали Уоткинс и Харрельсона виновными, в частности, в препятствовании признанию Конгрессом победы президента Джо Байдена.

При этом оба подсудимых были оправданы по обвинению в заговоре с целью подстрекательства к мятежу.

Уоткинс со слезами на глазах извинилась за свои действия. Она осудила насилие со стороны участников беспорядков, напавших на представителей полиции, а также признала, что ее присутствие в Капитолии "вероятно, в определенной степени вдохновило этих людей".

Харрельсон сказал, что "полностью разрушил свою жизнь".

"Я несу ответственность, и мои неразумные действия причинили огромную боль моей жене и нашим детям", – добавил он.

Ранее сообщалось, что основатель и лидер ультраправой организации "Oath Keepers" Стюарт Родс получил 18 лет тюрьмы по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Этот приговор стал самым строгим в деле о штурме Капитолия.

Кроме того, мужчина по имени Ричард Барнетт, который прославился благодаря фото с ногами на столе в офисе тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, был приговорен к четырем с половиной годам заключения.

Как известно, 6 января 2021 тысячи сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где в это время утверждали результаты выборов президента США. Как следствие, погибли пять человек включая полицейского, а против сотен были возбуждены уголовные дела.

Всего из-за штурма Капитолия обвинения вынесли более тысячи человек, на сегодня суды вынесли уже более 500 приговоров. В декабре 2022 года специальный комитет Палаты представителей призвал Министерство юстиции выдвинуть обвинения и против самого Трампа.