Сенатор США відкинув істерику РФ нібито після його слів про "вдалу трату грошей США на смерті росіян"

Сенатор США Ліндсі Грем у неділю відкинув критику Росії щодо його підтримки України і звинуватив роспропаганду після того, як в РФ істерично відреагували на нібито заяву американського посадовця про те, що смерть росіян – "найвдаліша трата грошей США".

Свій коментар республіканець Грем надав агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю Грем зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. На відео, оприлюдненому Офісом президента, Грем прийняв похвалу Зеленського за військову допомогу США на суму 38 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року.

Грем назвав американську допомогу "найкращими грошима, які ми коли-небудь витрачали". Він сказав, що відвідує Україну на 457-й день війни, і що українці, які чинять опір вторгненню, нагадують йому про "наших найкращих американських друзів". "Був час в Америці, коли ми були такими ж, билися до останнього, ми збиралися бути вільними або померти", – сказав Грем.

"Тепер ви вільні, – відповів на це Зеленський під час зустрічі. – І ми будемо". На що Грем відказав: "А росіяни вмирають". Зеленський додав: "Так, але вони прийшли на нашу територію. Ми не воюємо на їхній території".

Речник Кремля Дмітрій Пєсков та інші російські посадовці пов'язали похвалу Грема щодо переваг американської допомоги з його коментарями про загибель росіян у війні. Початкові витяги з розмови, опубліковані ОПУ, не давали чітко зрозуміти, що ці два зауваження були зроблені в різних частинах розмови.

Пєсков розкритикував сенатора США, сказавши, що "важко уявити більшу ганьбу для країни, ніж мати таких сенаторів".

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв назвав 67-річного республіканця Грема "старим дурнем".

"Старий дурень сенатор Ліндсі Грем сказав, що Сполучені Штати ніколи не витрачали гроші так успішно, як на вбивство росіян. Даремно він так. У його улюбленій Америці регулярно вбивають не тільки звичайних людей, а й витрачають брудні гроші на вбивства сенаторів", – сказав Медведєв.

У коментарі Reuters Грем відповів на критику, зауваживши, що "як завжди, російська пропагандистська машина наполегливо працює".

За словами Грема, він сказав Зеленському, що Україна взяла на озброєння американську мантру "Живи вільно або помри". "Це була хороша інвестиція Сполучених Штатів, щоб допомогти звільнити Україну від російських воєнних злочинців", – зауважив сенатор.

"Пане Медведєв, якщо ви хочете, щоб росіяни перестали вмирати в Україні, виведіть війська. Зупиніть вторгнення. Зупиніть військові злочини. Правда в тому, що вам і (президенту Владіміру) Путіну начхати на російських солдатів", – додав Грем.

Нагадаємо, перебуваючи з візитом у Києві, Грем підтримав якнайшвидше надання Україні далекобійних ракет ATACMS і касетних боєприпасів.