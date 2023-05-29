Сенатор США отверг истерику РФ якобы после его слов об "удачной трате денег США на смерти россиян"

Сенатор США Линдси Грэм в воскресенье отверг критику России относительно его поддержки Украины и обвинил роспропаганду после того, как в РФ истерично отреагировали на якобы заявление американского чиновника о том, что смерть россиян – "самая удачная трата денег США".

Свой комментарий республиканец Грэм предоставил агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

В пятницу Грэм встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На видео, обнародованном Офисом президента, Грэм принял похвалу Зеленского за военную помощь США на сумму 38 миллиардов долларов с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Грэм назвал американскую помощь "лучшими деньгами, которые мы когда-либо тратили". Он сказал, что посещает Украину на 457-й день войны, и что украинцы, которые сопротивляются вторжению, напоминают ему о "наших лучших американских друзьях". "Было время в Америке, когда мы были такими же, сражались до последнего, мы собирались быть свободными или умереть", – сказал Грэм.

"Теперь вы свободны, – ответил на это Зеленский во время встречи. – И мы будем". На что Грэм ответил: "А россияне умирают". Зеленский добавил: "Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории".

Представитель Кремля Дмитрий Песков и другие российские чиновники связали похвалу Грэма о преимуществах американской помощи с его комментариями о гибели россиян в войне. Первоначальные выдержки из разговора, опубликованные ОПУ, не давали четко понять, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора.

Песков раскритиковал сенатора США, сказав, что "трудно представить больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал 67-летнего республиканца Грэма "старым дураком".

"Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что Соединенные Штаты никогда не тратили деньги так успешно, как на убийство россиян. Даремно він так. У його улюбленій Америці регулярно вбивають не тільки звичайних людей, а й витрачають брудні гроші на вбивства сенаторів", – сказал Медведев.

В комментарии Reuters Грэм ответил на критику, отметив, что "как всегда, российская пропагандистская машина упорно работает".

По словам Грэма, он сказал Зеленскому, что Украина взяла на вооружение американскую мантру "Живи свободно или умри". "Это была хорошая инвестиция Соединенных Штатов, чтобы помочь освободить Украину от российских военных преступников", – отметил сенатор.

"Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне перестали умирать в Украине, выведите войска. Остановите вторжение. Остановите военные преступления. Правда в том, что вам и (президенту Владимиру) Путину плевать на российских солдат", – добавил Грэм.

Напомним, находясь с визитом в Киеве, Грэм поддержал скорейшее предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS и кассетных боеприпасов.