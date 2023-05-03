Лідер крайніх правих Швеції хоче перегляду членства країни в ЄС

Впливовий у Швеції євроскептик і лідер "Шведських демократів" Їммі Окессон вважає за необхідне переглянути членство Швеції в ЄС.

Про це, як повідомляє видання Euractiv, він сказав у інтерв'ю газеті Aftonbladet у вівторок.

Партія Окессона не входить до владної коаліції, але надає необхідну підтримку правоцентристському уряду прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона. Натомість партія очікує від уряду просування її міграційної політики.

"З дедалі більшою кількістю елементів далекосяжної символічної політики членство в ЄС стає небезпечно схожим на гамівну сорочку, яку ми просто повинні прийняти і змиритися з нею", – сказав Окессон.

Він додав, що вплив Швеції на політику ЄС занадто малий, щоб вона могла реально щось змінити.

"Це означає, що німецькі, польські чи французькі політики на практиці можуть вирішувати, який автомобіль ви можете купити, наскільки дорогим має бути бензин або які дерева ви можете вирубувати на своїй землі", – сказав він.

"Відповідно до такого розвитку подій, воля народу, відображена в результатах парламентських виборів, ставатиме все менш і менш актуальною. Наші загальні вибори у Швеції скоро не матимуть жодного значення для розвитку Швеції. Звичайно, ми не можемо цього допустити", – додав політики.

Заяви Окессона викликали великий переполох у шведській опозиції.

"Я не здивована, що, як і багато крайніх правих популістських партій по всьому ЄС, шведські демократи не зацікавлені в пошуку спільних рішень через демократичну співпрацю в ЄС", – заявила виданню євродепутатка від "зелених" Аліса Кунке, критикуючи при цьому прем'єр-міністра Ульфа Крістерсона.

"Це не тільки ставить Крістерссона в незручне становище, а й підриває легітимність його уряду та головування Швеції у Раді ЄС", – сказала вона.

Євродепутатка від Центристської партії Абір Аль-Сахлані також висловила своє занепокоєння.

"Їммі Окессон і його партія не соромляться брехати про ЄС, щоб підбадьорити своїх виборців, і вже давно ясно, що вони мають намір зробити вибори в ЄС наступного року довкола перебування Швеції в чи за межами ЄС", – сказала вона.

"У нас попереду ще кілька місяців, і ми очікуємо, що уряд ясно дасть зрозуміти, що їх не можна шантажувати", – додала депутатка.

Нагадаємо, раніше у квітні шведські ультраправі пригрозили розвалити уряд через міграційний пакт ЄС.