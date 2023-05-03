Лидер крайне правых Швеции хочет пересмотра членства страны в ЕС

Влиятельный в Швеции евроскептик и лидер "Шведских демократов" Йимми Окессон считает необходимым пересмотреть членство Швеции в ЕС.

Об этом, как сообщает издание Euractiv, он сказал в интервью газете Aftonbladet во вторник.

Партия Окессона не входит во властную коалицию, но оказывает необходимую поддержку правоцентристскому правительству премьер-министра Ульфа Кристерссона. За это партия ожидает от правительства продвижения ее миграционной политики.

"Со все большим количеством элементов далеко идущей символической политики членство в ЕС становится опасно похожим на смирительную рубашку, которую мы просто должны принять и смириться с ней", – сказал Окессон.

Он добавил, что влияние Швеции на политику ЕС слишком мало, чтобы она могла реально что-то изменить.

"Это означает, что немецкие, польские или французские политики на практике могут решать, какой автомобиль вы можете купить, насколько дорогим должен быть бензин или какие деревья вы можете вырубать на своей земле", – сказал он.

"В соответствии с таким развитием событий, воля народа, отраженная в результатах парламентских выборов, будет становиться все менее и менее актуальной. Наши всеобщие выборы в Швеции скоро не будут иметь никакого значения для развития Швеции. Конечно, мы не можем этого допустить", – добавил политики.

Заявления Окессона вызвали большой переполох в шведской оппозиции.

"Я не удивлена, что, как и многие крайне правые популистские партии по всему ЕС, шведские демократы не заинтересованы в поиске совместных решений через демократическое сотрудничество в ЕС", – заявила изданию евродепутат от "зеленых" Алиса Кунке, критикуя при этом премьер-министра Ульфа Кристерсона.

"Это не только ставит Кристерссона в неудобное положение, но и подрывает легитимность его правительства и председательства Швеции в Совете ЕС", – сказала она.

Евродепутат от Центристской партии Абир Аль-Сахлани также выразила свою обеспокоенность.

"Йимми Окессон и его партия не стесняются врать о ЕС, чтобы подбодрить своих избирателей, и уже давно ясно, что они намерены сделать выборы в ЕС в следующем году вокруг пребывания Швеции в или за пределами ЕС", – сказала она.

"У нас впереди еще несколько месяцев, и мы ожидаем, что правительство ясно даст понять, что их нельзя шантажировать", – добавила депутат.

Напомним, ранее в апреле шведские ультраправые пригрозили развалить правительство из-за миграционного пакта ЕС.