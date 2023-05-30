Україна допускає транзит російського аміаку для збереження "зернової угоди"

Київ може дозволити транзит російського аміаку через українську територію, якщо отримає гарантії від Росії та ООН, що Чорноморська зернова ініціатива буде працювати без перешкод.

Про це на конференції у вівторок заявив заступник міністра з питань відновлення України Юрій Васьков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Росія наполягає на відновленні транзиту аміаку через трубопровід із російського Тольятті до чорноморського порту "Південний" поблизу Одеси, який розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік.

Москва назвала відновлення транзиту однією з умов продовження дії "зернової угоди". Організація Об'єднаних Націй також підтримала відновлення постачання аміаку трубопроводом, намагаючись допомогти глобальній продовольчій безпеці.

Як заявив у вівторок Васьков, Україна наразі не має розуміння від сторін, чи вирішує аміакопровід "щось сам по собі".

"Якщо це (аміак – ред.) є ключовим питанням, то вони, ООН, повинні чітко сказати: якщо аміакопровід відновить роботу, то Україна матиме такі можливості (нормально експортувати зерно – ред.), і тоді наше вище політичне керівництво буде вирішувати, чи відповідає це нашим інтересам, чи ні", – додав український посадовець.

У вересні 2022 року президент Володимир Зеленський називав умовою відновлення експорту російського аміаку повернення Росією військовополонених. Пізніше у ЗМІ писали, що умовою є розширення "зернової угоди", аби вона містила більше українських портів і ширший спектр товарів.

Нагадаємо, в середині травня, незважаючи на погрози Росії вийти з угоди, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена ще на два місяці.