Держдеп відповів на скандальну заяву прем'єра Грузії щодо причини війни РФ проти України

Державний департамент США відреагував на заяву прем’єр-міністра Грузії про те, що Росія напала на Україну через бажання Києва стати членом НАТО.

Про це йдеться у відповіді Держдепу на запит грузинської служби Голосу Америки, повідомляє "Європейська правда".

У Держдепі нагадали Гарібашвілі, що російська агресія проти України почалася не в 2022 році, оскільки повномасштабне вторгнення стало продовженням захоплення Криму та частин Луганської та Донецької областей у 2014 році.

У відомстві наголосили, що РФ використала бажання України вступити в НАТО як привід розпочати агресію.

"У рамках наших зусиль зі стримування президента Путіна від початку повномасштабного вторгнення на суверенну територію України 24 лютого 2022 року Сполучені Штати постійно говорили про два шляхи, які може обрати Росія: діалог і дипломатія або ескалація та масштабні наслідки. Ми доклали справжніх і щирих зусиль, щоб досягти першого, чому ми дуже віддавали перевагу, але Путін вибрав війну", – зазначили у Держдепі США.

У відомстві підкресили, що Росія використовує кампанії дезінформації, щоб "допомогти виправдати цю війну та підірвати демократичні інститути в усьому світі".

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав прагнення України вступити в НАТО однією з причин, через які РФ розв'язала повномасштабну війну проти неї.

В українському уряді висловили жаль у зв’язку із заявами грузинського прем’єра та нагадали, що донедавна Грузія сама активно прагнула вступу.

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