Госдеп ответил на скандальное заявление премьера Грузии о причине войны РФ против Украины

Государственный департамент США отреагировал на заявление премьер-министра Грузии о том, что Россия напала на Украину из-за желания Киева стать членом НАТО.

Об этом говорится в ответе Госдепа на запрос грузинской службы Голоса Америки, сообщает "Европейская правда".

В Госдепе напомнили Гарибашвили, что российская агрессия против Украины началась не в 2022 году, поскольку полномасштабное вторжение стало продолжением захвата Крыма и частей Луганской и Донецкой областей в 2014 году.

В ведомстве подчеркнули, что РФ использовала желание Украины вступить в НАТО как повод начать агрессию.

"В рамках наших усилий по сдерживанию президента Путина с начала полномасштабного вторжения на суверенную территорию Украины 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты постоянно говорили о двух путях, которые может выбрать Россия: диалог и дипломатия или эскалация и масштабные последствия. Мы приложили настоящие и искренние усилия, чтобы достичь первого, чему мы очень предпочитали, но Путин выбрал войну", – отметили в Госдепе США.

В ведомстве подчеркнули, что Россия использует кампании дезинформации, чтобы "помочь оправдать эту войну и подорвать демократические институты во всем мире".

Напомним, накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал стремление Украины вступить в НАТО одной из причин, по которым РФ развязала полномасштабную войну против нее.

В украинском правительстве выразили сожаление в связи с заявлениями грузинского премьера и напомнили, что до недавнего времени Грузия сама активно стремилась к вступлению.

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