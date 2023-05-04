Сайти мерій низки міст у Франції зазнали проросійських кібератак

За останні дні багато сайтів мерій низки міст Франції стали жертвами кібератаки з проросійськими повідомленнями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Le Figaro добре поінформоване джерело.

Серед атакованих сайтів – сайт мерії міста Брі-сюр-Марн (Валь-де-Марн), на якому з'явилася порожня сторінка, на якій було написано наступне речення: "Поважайте Росію! В іншому випадку ми продовжимо вести проти вас війну".

Постраждали й інші муніципалітети Іль-де-Франс, зокрема Егревіль (департамент Сена і Марна), Маркусіс (департамент Ессон) і Жюзьє (департамент Івелін).

"45 сайтів, які ми адмініструємо, були зламані на цих вихідних", – підтвердив Жан-Філіп Наварро, керівник компанії Abtel, яка надає ІТ-послуги і розміщує на своєму хостингу тисячу сайтів. Постраждали щонайменше тридцять міст по всій території країни. Хакери здійснили атаку на пошкодження: вони проникли на сайт, щоб змінити сторінку, в більшості випадків домашню сторінку.

🇫🇷🇷🇺 FLASH – Le site internet de la ville de #BrySurMarne a été piraté et affiche un message pro-russe : "Respectez la Russie ! Sinon, nous continuerons à vous faire la guerre”. (Actu) pic.twitter.com/J3CeBhYyG8 — Mediavenir (@Mediavenir) May 3, 2023

У твіттері мер міста Бри-сюр-Марн Шарль Аслангуль оголосив, що подав скаргу на "шахрайський доступ до автоматизованої системи обробки даних і модифікацію/зміну останньої". Міський голова зазначив, що жодних конфіденційних даних не було вилучено. Наразі невідомо, хто саме стоїть за цими кібератаками.

Нагадаємо, парламент Швеції зазнав так званої DDoS-атаки, яка на два дні порушила доступ до його вебсторінки.