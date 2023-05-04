Сайты мэрий ряда городов во Франции подверглись пророссийским кибератакам

За последние дни многие сайты мэрий ряда городов Франции стали жертвами кибератаки с пророссийскими сообщениями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Le Figaro хорошо информированный источник.

Среди атакованных сайтов – сайт мэрии города Бри-сюр-Марн (Валь-де-Марн), на котором появилась пустая страница, на которой было написано следующее предложение: "Уважайте Россию! В противном случае мы продолжим вести против вас войну".

Пострадали и другие муниципалитеты Иль-де-Франс, в частности Эгревиль (департамент Сена и Марна), Маркусис (департамент Эссон) и Жюзье (департамент Ивелин).

"45 сайтов, которые мы администрируем, были взломаны на этих выходных", – подтвердил Жан-Филипп Наварро, руководитель компании Abtel, которая предоставляет ИТ-услуги и размещает на своем хостинге тысячу сайтов. Пострадали по меньшей мере тридцать городов по всей территории страны. Хакеры совершили атаку на повреждение: они проникли на сайт, чтобы изменить страницу, в большинстве случаев домашнюю страницу.

🇫🇷🇷🇺 FLASH – Le site internet de la ville de #BrySurMarne a été piraté et affiche un message pro-russe : "Respectez la Russie ! Sinon, nous continuerons à vous faire la guerre”. (Actu) pic.twitter.com/J3CeBhYyG8 — Mediavenir (@Mediavenir) May 3, 2023

В твиттере мэр города Бри-сюр-Марн Шарль Аслангуль объявил, что подал жалобу на "мошеннический доступ к автоматизированной системе обработки данных и модификацию/изменение последней". Городской голова отметил, что никаких конфиденциальных данных не было изъято. Пока неизвестно, кто именно стоит за этими кибератаками.

Напомним, парламент Швеции подвергся так называемой DDoS-атаке, которая на два дня нарушила доступ к его веб-странице.