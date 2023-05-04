Замах на генпрокурора Болгарії: опозиція допустила інсценування

Опозиційні партії Болгарії припускають, що замах на генерального прокурора країни Івана Гешева на початку цього тижня міг бути підставним, оскільки до офіційної версії подій з’являється все більше питань.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Співзасновник проєвропейської партії "Продовжуємо зміни" Асен Васильєв у розмові з журналістами сказав, що наслідки вибуху пристрою, нібито закладеного на шляху кортежу Гешева, більше схожі на те, що хтось намагався "налякати кроликів", ніж здійснити вбивство.

А співголова партії "Демократична Болгарія" Атанас Атанасов прямо заявив про "чіткі докази інсценування" нападу, заявивши, що мета акції – "зірвати радикальну реформу прокуратури шляхом прославляння жертви".

У понеділок стало відомо, що на шляху кортежу генерального прокурора Болгарії Івана Гешева заклали вибуховий пристрій, у зв’язку з чим міністерство внутрішніх справ країни розпочало розслідування замаху на посадовця.

Як зазначає Politico, Іван Гешев є суперечливою фігурою в Болгарії. Опозиція звинувачує генпрокурора в покриванні корупціонерів. Замах, вважають опозиціонери, могли інсценувати саме представники влади, аби відвернути увагу від закликів притягти Гешева до відповідальності.

Зазначимо, що ще в грудні минулого року член Палати представників США від Республіканської партії Воррен Девідсон закликав Міністерство фінансів США вжити заходів проти генерального прокурора Болгарії за "корупційні дії", що загрожують "стабільності і безпеці союзників по НАТО в Європі".