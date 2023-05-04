Покушение на генпрокурора Болгарии: оппозиция допустила инсценировку

Оппозиционные партии Болгарии предполагают, что покушение на генерального прокурора страны Ивана Гешева в начале этой недели могло быть подставным, поскольку к официальной версии событий появляется все больше вопросов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Соучредитель проевропейской партии "Продолжаем перемены" Асен Васильев в разговоре с журналистами сказал, что последствия взрыва устройства, якобы заложенного на пути кортежа Гешева, больше похожи на то, что кто-то пытался "напугать кроликов", чем совершить убийство.

А сопредседатель партии "Демократическая Болгария" Атанас Атанасов прямо заявил о "четких доказательствах инсценировки" нападения, заявив, что цель акции – "сорвать радикальную реформу прокуратуры путем прославления жертвы".

В понедельник стало известно, что на пути кортежа генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева заложили взрывное устройство, в связи с чем министерство внутренних дел страны начало расследование покушения на чиновника.

Как отмечает Politico, Иван Гешев является противоречивой фигурой в Болгарии. Оппозиция обвиняет генпрокурора в покрытии коррупционеров. Покушение, считают оппозиционеры, могли инсценировать именно представители власти, чтобы отвлечь внимание от призывов привлечь Гешева к ответственности.

Отметим, что еще в декабре прошлого года член Палаты представителей США от Республиканской партии Уоррен Дэвидсон призвал Министерство финансов США принять меры против генерального прокурора Болгарии за "коррупционные действия", угрожающие "стабильности и безопасности союзников по НАТО в Европе".