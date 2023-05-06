Ушпиталений Берлусконі вперше за місяць виступив зі зверненням

86-річний лідер партії "Вперед, Італіє!" Сільвіо Берлусконі, госпіталізований через лейкемію минулого місяця, записав звернення до однопартійців, яке показали на з’їзді в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Своє звернення Берлусоні записав із лікарні, почавши словами: "Ось і я у всій красі, вперше за місяць вдягнув сорочку й піджака".

Присутні в залі члени "Вперед, Італіє!" зустріли звернення оплесками стоячи.

Il saluto di #Berlusconi al popolo di #ForzaItalia dopo un mese di ricovero pic.twitter.com/X2M1yI0R98 — AGTW (@AGTW_it) May 6, 2023

Своє 20-хвилинне звернення Берлусконі присвятив розмірковуванню про своє рішення прийти в політику три десятки років тому та роль своєї партії в політичному житті Італії.

Берлусконі, який очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік, останніми роками мав кілька епізодів погіршення здоров'я. Минулого місяця лікарі підтвердили, що експрем'єр Італії вже деякий час хворіє на лейкемію.

Політик, відомий дружбою з президентом РФ, відзначився неоднозначними заявами щодо України.

У лютому, коментуючи зустріч прем'єрки Італії Джорджії Мелоні та президента Володимира Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, Берлусконі заявив, що він би не зустрічався із Зеленським, якби був прем’єром. Також Берлусконі сказав, що якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України, Росія б не вторглася.

В МЗС України на це заявили, що Берлусконі заохочує Росію до продовження її злочинів проти України.