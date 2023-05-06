Госпитализированный Берлускони впервые за месяц выступил с обращением

86-летний лидер партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони, госпитализированный из-за лейкемии в прошлом месяце, записал обращение к однопартийцам, которое показали на съезде в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Свое обращение Берлусони записал из больницы, начав словами: "Вот и я во всей красе, впервые за месяц надел рубашку и пиджак".

Присутствующие в зале члены "Вперед, Италия!" встретили обращение аплодисментами стоя.

Il saluto di #Berlusconi al popolo di #ForzaItalia dopo un mese di ricovero pic.twitter.com/X2M1yI0R98 — AGTW (@AGTW_it) May 6, 2023

Свое 20-минутное обращение Берлускони посвятил размышлениям о своем решении прийти в политику три десятка лет назад и роли своей партии в политической жизни Италии.

Берлускони, который возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год, в последние годы имел несколько эпизодов ухудшения здоровья. В прошлом месяце врачи подтвердили, что экс-премьер Италии уже некоторое время болен лейкемией.

Политик, известный дружбой с президентом РФ, отметился неоднозначными заявлениями относительно Украины.

В феврале, комментируя встречу премьера Италии Джорджии Мелони и президента Владимира Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, Берлускони заявил, что он бы не встречался с Зеленским, если бы был премьером. Также Берлускони сказал, что если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины, Россия бы не вторглась.

В МИД Украины на это заявили, что Берлускони поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины.