Уряд Словаччини вперше може очолити етнічний угорець - ЗМІ

Віцепрезидент Національного банку Словаччини Людовіт Одор, який є етнічним угорцем, може стати наступним главою уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє словацьке видання Pravda з посиланням на джерела.

Економіст Людовіт Одор буде головою тимчасового уряду, який має призначити президентка Зузана Чапутова після відставки Едуарда Гегера. Міністром закордонних справ має стати Мирослав Влаховський, який в минулому працював радником міністра і був членом команди Мирослава Лайчака на виборах на посаду генерального секретаря ООН.

Людовіт Одор

Прессекретар Нацбанку Словаччини Петер Маєр заявив, що ніхто в банку не повідомляв цю інформацію, і Одор поки що не коментував її. "Тому я не можу коментувати це на даний момент", – сказав Маєр.

Людовіт Одор обіймає посаду віцепрезидента Нацбанку з 2018 року.

У 2003-2005 роках він був головним економістом і директором Інституту фінансової політики при Міністерстві фінансів. Потім він був членом банківської ради Нацбанку до вересня 2010 року. Згодом був радником прем'єр-міністра та міністра фінансів до 2012 року. У 2012 році парламент обрав його членом Ради з питань бюджетної відповідальності. З 2016 року є запрошеним професором Центральноєвропейського університету в Будапешті (CEU).

Слід зазначити, що Людовіт Одор є етнічним угорцем, уродженцем міста Комарно, де проживає велика угорська громада. Одор розповів сайту refresher.sk, що відвідував початкову та середню школу з угорською мовою навчання, і довгий час лише пасивно володів словацькою мовою.

У минулому Словаччина мала кілька міністрів угорської національності, а Бела Бугар був віцеспікером словацького парламенту, але угорець ніколи не очолював словацький уряд.

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