Правительство Словакии впервые может возглавить этнический венгр - СМИ

Вице-президент Национального банка Словакии Людовит Одор, который является этническим венгром, может стать следующим главой правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает словацкое издание Pravda со ссылкой на источники.

Экономист Людовит Одор будет главой временного правительства, которое должна назначить президент Зузана Чапутова после отставки Эдуарда Гегера. Министром иностранных дел должен стать Мирослав Влаховский, который в прошлом работал советником министра и был членом команды Мирослава Лайчака на выборах на должность генерального секретаря ООН.

Пресс-секретарь Нацбанка Словакии Петер Майер заявил, что никто в банке не сообщал эту информацию, и Одор пока не комментировал ее. "Поэтому я не могу комментировать это на данный момент", – сказал Майер.

Людовит Одор занимает должность вице-президента Нацбанка с 2018 года.

В 2003-2005 годах он был главным экономистом и директором Института финансовой политики при Министерстве финансов. Затем он был членом банковского совета Нацбанка до сентября 2010 года. Впоследствии был советником премьер-министра и министра финансов до 2012 года. В 2012 году парламент избрал его членом Совета по вопросам бюджетной ответственности. С 2016 года является приглашенным профессором Центральноевропейского университета в Будапеште (CEU).

Следует отметить, что Людовит Одор является этническим венгром, уроженцем города Комарно, где проживает большая венгерская община. Одор рассказал сайту refresher.sk, что посещал начальную и среднюю школу с венгерским языком обучения, и долгое время только пассивно владел словацким языком.

В прошлом Словакия имела несколько министров венгерской национальности, а Бела Бугар был вице-спикером словацкого парламента, но венгр никогда не возглавлял словацкое правительство.

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