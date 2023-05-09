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Глава МЗС Латвії привітав з Днем Європи закликом підтримати Україну і її вступ в ЄС

Вівторок, 9 травня 2023, 07:22

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс, вітаючи з Днем Європи, який Україна вперше відзначає синхронно з ЄС, закликав підтримати Україну і її вступ в Євросоюз.

Про це Ринкевичс написав у своєму Twitter у вівторок вранці, повідомляє "Європейська правда".

Дипломат зазначив, що демократична, правова і сучасна Латвія в сильному, ефективному і об'єднаному Європейському Союзі є основою безпеки і розвитку країни і суспільства

"Підтримка України та її членства в ЄС зробить Європу ще сильнішою. Вітаю з Днем Європи!", – додав він.

Президент Володимир Зеленський у понеділок підписав указ, згідно з яким відтепер щорічно 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

День Європи – свято Євросоюзу, для якого обрали день проголошення так званої Декларації Шумана, тобто виступу міністра закордонних справ Франції Робера Шумана 9 травня 1950 року. Цей виступ вважають відправною точкою для об’єднання європейських країн у наднаціональну спільноту, що у підсумку стала Європейським Союзом.  

Дотепер в Україні це свято припадало на третю суботу травня. Рівно два десятиріччя тому, навесні 2003 року, таке рішення ухвалив президент Леонід Кучма, що побоювався розлютити проросійську п’яту колону у разі, якби датою святкування стало "європейське" 9 травня.

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