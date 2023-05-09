Глава МЗС Латвії привітав з Днем Європи закликом підтримати Україну і її вступ в ЄС

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс, вітаючи з Днем Європи, який Україна вперше відзначає синхронно з ЄС, закликав підтримати Україну і її вступ в Євросоюз.

Про це Ринкевичс написав у своєму Twitter у вівторок вранці, повідомляє "Європейська правда".

Дипломат зазначив, що демократична, правова і сучасна Латвія в сильному, ефективному і об'єднаному Європейському Союзі є основою безпеки і розвитку країни і суспільства

"Підтримка України та її членства в ЄС зробить Європу ще сильнішою. Вітаю з Днем Європи!", – додав він.

Demokrātiska, tiesiska un moderna Latvija stiprā, efektīvā un vienotā Eiropas Savienībā ir mūsu valsts un sabiedrības drošības un attīstības pamats



Atbalstot Ukrainu un tai kļūstot par ES dalībvalsti, Eiropa kļūs vēl jaudīgāka



Sveicu Eiropas dienā! #EiropasDiena 🇪🇺🇪🇺🇪🇺 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 9, 2023

Президент Володимир Зеленський у понеділок підписав указ, згідно з яким відтепер щорічно 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

День Європи – свято Євросоюзу, для якого обрали день проголошення так званої Декларації Шумана, тобто виступу міністра закордонних справ Франції Робера Шумана 9 травня 1950 року. Цей виступ вважають відправною точкою для об’єднання європейських країн у наднаціональну спільноту, що у підсумку стала Європейським Союзом.

Дотепер в Україні це свято припадало на третю суботу травня. Рівно два десятиріччя тому, навесні 2003 року, таке рішення ухвалив президент Леонід Кучма, що побоювався розлютити проросійську п’яту колону у разі, якби датою святкування стало "європейське" 9 травня.

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