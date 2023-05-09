Глава МИД Латвии поздравил с Днем Европы призывом поддержать Украину и ее вступление в ЕС

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, поздравляя с Днем Европы, который Украина впервые отмечает синхронно с ЕС, призвал поддержать Украину и ее вступление в Евросоюз.

Об этом Ринкевичс написал в своем Twitter во вторник утром, сообщает "Европейская правда".

Дипломат отметил, что демократическая, правовая и современная Латвия в сильном, эффективном и объединенном Европейском Союзе является основой безопасности и развития страны и общества

"Поддержка Украины и ее членства в ЕС сделает Европу еще сильнее. Поздравляю с Днем Европы!", – добавил он.

Demokrātiska, tiesiska un moderna Latvija stiprā, efektīvā un vienotā Eiropas Savienībā ir mūsu valsts un sabiedrības drošības un attīstības pamats



Atbalstot Ukrainu un tai kļūstot par ES dalībvalsti, Eiropa kļūs vēl jaudīgāka



Sveicu Eiropas dienā! #EiropasDiena 🇪🇺🇪🇺🇪🇺 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 9, 2023

Президент Владимир Зеленский в понедельник подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.

День Европы – праздник Евросоюза, для которого выбрали день провозглашения так называемой Декларации Шумана, то есть выступления министра иностранных дел Франции Робера Шумана 9 мая 1950 года. Это выступление считают отправной точкой для объединения европейских стран в наднациональное сообщество, которое в итоге стало Европейским Союзом.

До сих пор в Украине этот праздник приходился на третью субботу мая. Ровно два десятилетия назад, весной 2003 года, такое решение принял президент Леонид Кучма, опасавшийся разозлить пророссийскую пятую колонну в случае, если бы датой празднования стало "европейское" 9 мая.

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