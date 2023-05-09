Глава МИД Латвии поздравил с Днем Европы призывом поддержать Украину и ее вступление в ЕС
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, поздравляя с Днем Европы, который Украина впервые отмечает синхронно с ЕС, призвал поддержать Украину и ее вступление в Евросоюз.
Об этом Ринкевичс написал в своем Twitter во вторник утром, сообщает "Европейская правда".
Дипломат отметил, что демократическая, правовая и современная Латвия в сильном, эффективном и объединенном Европейском Союзе является основой безопасности и развития страны и общества
"Поддержка Украины и ее членства в ЕС сделает Европу еще сильнее. Поздравляю с Днем Европы!", – добавил он.
Demokrātiska, tiesiska un moderna Latvija stiprā, efektīvā un vienotā Eiropas Savienībā ir mūsu valsts un sabiedrības drošības un attīstības pamats— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 9, 2023
Atbalstot Ukrainu un tai kļūstot par ES dalībvalsti, Eiropa kļūs vēl jaudīgāka
Sveicu Eiropas dienā! #EiropasDiena 🇪🇺🇪🇺🇪🇺
Президент Владимир Зеленский в понедельник подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.
День Европы – праздник Евросоюза, для которого выбрали день провозглашения так называемой Декларации Шумана, то есть выступления министра иностранных дел Франции Робера Шумана 9 мая 1950 года. Это выступление считают отправной точкой для объединения европейских стран в наднациональное сообщество, которое в итоге стало Европейским Союзом.
До сих пор в Украине этот праздник приходился на третью субботу мая. Ровно два десятилетия назад, весной 2003 года, такое решение принял президент Леонид Кучма, опасавшийся разозлить пророссийскую пятую колонну в случае, если бы датой празднования стало "европейское" 9 мая.
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