Під час стрілянини у Стокгольмі загинув 15-річний хлопець, троє поранені

15-річний хлопець був застрелений і троє отримали поранення в суботу ввечері біля центру Фарста на півдні Стокгольма.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

"На місці було знайдено чотирьох людей з вогнепальними пораненнями. Двоє біля метро, один у церкві і ще одна людина на вулиці Ларсбодвяген", – повідомив речник поліції Тоуе Хегг.

Один із них – 15-річний хлопець, який загинув на місці. Іншого 15-річного хлопця доставили у лікарню.

Двоє інших – чоловік і жінка у віці 40-65 років. Наразі поліція не може відповісти, чи були поранені мішенню для стрілянини.

Незабаром після 19:00 поліція заявила, що заарештувала двох чоловіків після переслідування їх автомобіля. Обом чоловікам близько 20 років, вони були заарештовані пізніше вночі за підозрою у вбивстві.

"Значна частина інциденту була зафіксована камерами спостереження", повідомила прессекретар поліції Ребекка Ландберг.

"Опис автомобіля збігається зі свідченнями свідків з місця події" – сказала вона.

Протягом вечора і ночі поліція провела кілька обшуків у будинках.

"Ми доставили кількох людей на допит", – каже Ландберг.

Три місця злочинів у Фарсті все ще частково огороджені, а слідчі дії тривають на широкому фронті з великими зусиллями.

Наразі розслідування стосується вбивства та замаху на вбивство. Окрім того, що місця злочинів будуть оглянуті поліційними технічними фахівцями, протягом вечора поліція також переглядала матеріали з камер спостереження в цьому районі.