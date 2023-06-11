Во время стрельбы в Стокгольме погиб 15-летний парень, трое ранены

15-летний парень был застрелен и трое получили ранения в субботу вечером возле центра Фарста на юге Стокгольма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

"На месте было найдено четырех человек с огнестрельными ранениями. Двое возле метро, один в церкви и еще один человек на улице Ларсбодвяген", – сообщил представитель полиции Тоуэ Хегг.

Один из них – 15-летний парень, который погиб на месте. Другого 15-летнего парня доставили в больницу.

Двое других – мужчина и женщина в возрасте 40-65 лет. Сейчас полиция не может ответить, были ли раненые мишенью для стрельбы.

Вскоре после 19:00 полиция заявила, что арестовала двух мужчин после преследования их автомобиля. Обоим мужчинам около 20 лет, они были арестованы позже ночью по подозрению в убийстве.

"Значительная часть инцидента была зафиксирована камерами наблюдения", сообщила пресс-секретарь полиции Ребекка Ландберг.

"Описание автомобиля совпадает с показаниями свидетелей с места происшествия" – сказала она.

В течение вечера и ночи полиция провела несколько обысков в домах.

"Мы доставили нескольких человек на допрос", – говорит Ландберг.

Три места преступлений в Фарсте все еще частично ограждены, а следственные действия продолжаются на широком фронте с большими усилиями.

Сейчас расследование касается убийства и покушения на убийство. Помимо того, что места преступлений будут осмотрены полицейскими техническими специалистами, в течение вечера полиция также просматривала материалы с камер наблюдения в этом районе.