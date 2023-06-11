У Німеччині хочуть заборонити ножі у потягах і автобусах

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер хоче закликати землі заборонити носіння ножів у поїздах та автобусах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RND.

"На конференції міністрів внутрішніх справ наступного тижня я запропоную загальну заборону на ножі в поїздах і в усьому місцевому громадському транспорті", – сказала вона.

"Я виступаю за заборону, щоб забезпечити більш суворий контроль і запобігти серйозним актам насильства" – додала Фезер.

Заборона на носіння ножів буде контролюватися федеральною поліцією і поліцією земель. "Федеральна поліція може посилити вибіркові перевірки на залізничних станціях", – сказала Фезер. "Землі повинні діяти так само зі своїми поліцейськими силами. Кожен, хто порушує закони про зброю, вчиняє кримінальний злочин, який може бути суворо покараний" – додала вона.

Втім, Deutsche Bahn вже має своєрідну заборону на носіння ножів. В умовах перевезення зазначено: "Предмети і речовини, які можуть заважати або травмувати інших пасажирів або пошкодити вагон, не допускаються до перевезення в якості ручної поклажі або вантажу". Профспілка поліцейських, з іншого боку, вважає, що таку заборону буде важко контролювати.

Як повідомлялось, у французькому місті Аннесі на сході країни чоловік зі статусом біженця напав з ножем на групу дітей у віці близько 3 років.