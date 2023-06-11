В Германии хотят запретить ножи в поездах и автобусах

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер хочет призвать земли запретить ношение ножей в поездах и автобусах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RND.

"На конференции министров внутренних дел на следующей неделе я предложу общий запрет на ножи в поездах и во всем местном общественном транспорте", – сказала она.

"Я выступаю за запрет, чтобы обеспечить более строгий контроль и предотвратить серьезные акты насилия" – добавила Фезер.

Запрет на ношение ножей будет контролироваться федеральной полицией и полицией земель. "Федеральная полиция может усилить выборочные проверки на железнодорожных станциях", – сказала Фезер. "Земли должны действовать так же со своими полицейскими силами. Каждый, кто нарушает законы об оружии, совершает уголовное преступление, которое может быть строго наказано" – добавила она.

Впрочем, Deutsche Bahn уже имеет своеобразный запрет на ношение ножей. В условиях перевозки указано: "Предметы и вещества, которые могут мешать или травмировать других пассажиров или повредить вагон, не допускаются к перевозке в качестве ручной клади или груза". Профсоюз полицейских, с другой стороны, считает, что такой запрет будет трудно контролировать.

Как сообщалось, во французском городе Аннеси на востоке страны мужчина со статусом беженца напал с ножом на группу детей в возрасте около 3 лет.