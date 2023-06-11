У Грузії заявили, що в грудні будуть "всіляко готові" отримати статус кандидата в ЄС

Голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, для виконання 12 рекомендацій уряд встановив для себе крайній термін – кінець червня, щоб не залишати навіть приводу для ненадання статусу кандидата в члени ЄС у грудні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online".

Як зазначив Іраклій Кобахідзе в бесіді з журналістами, у грудні Європа має ухвалити політичне рішення, а коли справа доходить до політичного рішення, "шанси 50/50".

За його словами, уряд сподівається, що цього року, на відміну від минулого року, Європарламент ухвалить справедливе рішення і Грузія отримає статус кандидата.

"Є 12 пунктів, реформи здійснюються. Абсолютно всі пункти до кінця червня будуть виконані. Це наш план, який ми представили грузинському суспільству близько року тому. Говорили, що до кінця цього місяця, до кінця червня всі пункти обов'язково будуть виконані. Ми чітко виконуємо дану грузинському суспільству і Єврокомісії обіцянку" – сказав Кобахідзе.

Він заявив, що статус кандидата належав Грузії і в червні минулого року, що підтвердила і Єврокомісія.

"Ми будемо всіляко готові отримати статус кандидата в грудні, проте зараз ухвалюється політичне рішення. Коли рішення політичне, шанси завжди 50/50. Політичний контекст суттєво не змінився з червня минулого року, але ми все ж сподіваємося отримати цей статус. Треба дочекатися грудневого рішення, і сподіваємося, що цього разу, на відміну від минулого року, вони ухвалять справедливе рішення", – заявив Іраклій Кобахідзе.

Як повідомлялося, студенти Тбіліського державного університету закидали голову партії "Грузинська мрія" Іраклія Кобахідзе роздрукованими купюрами російських рублів, натякаючи на проросійський курс, який взяла грузинська влада.