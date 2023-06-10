Лідера партії влади Грузії закидали "російськими рублями"

Студенти Тбіліського державного університету закидали голову партії "Грузинська мрія" Іраклія Кобахідзе роздрукованими купюрами російських рублів, натякаючи на проросійський курс, який взяла грузинська влада.

Про це повідомило видання SOVA, пише "Європейська правда".

Кобахідзе читав лекцію з конституції у тбіліському державному університеті імені Джавахішвілі, а після виходу з аудиторії студенти закидали голову партії влади Грузії роздрукованими рублями.

Студенты Тбилисского государственного университета забросали председателя "Грузинской мечты" рублями – как символ пророссийского курса, в котором обвиняют власти



Ираклий Кобахидзе читал в университете лекцию по Конституции. pic.twitter.com/JmmE66T5TH — Ateo Breaking Telegram-канал (@AteoBreaking) June 10, 2023

Студенти університету дедалі частіше супроводжують Кобахідзе подібними акціями-перформансами, відтоді як "Грузинська мрія" та її голова підтримали провалений закон "про іноагентів".

11 березня студенти планували акцію протесту, про що заздалегідь поінформували громадськість, проте того дня Кобахідзе скасував свою лекцію.

Кобахідзе назвав тих, хто закидав його роздрукованими рублями, "дезорієнтованими". Він стверджував, що була провокація, організована приватною телекомпанією Formula.

"Насправді прийшли молоді люди, пов'язані з телекомпанією Formula, всіляко "дезорієнтовані". Наша мета має полягати в тому, щоб врятувати цих молодих людей, і мені здається їх можна врятувати…", – сказав Кобахідзе.

Нагадаємо, 2 червня під стінами парламенту Грузії активісти протестували проти розвороту влади до Росії та за збереження демократичних прав і свобод.

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