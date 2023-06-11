Румунія перепросила за свого посла, який порівняв африканців з мавпами
Румунія відкликала свого посла в Кенії і вибачилася після того, як він порівняв африканців з мавпами.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
Драгош Тігау зробив це під час зустрічі в будівлі ООН в столиці Кенії Найробі 26 квітня.
Тігау сказав, що "група африканців приєдналася до нас", коли побачив мавпу за вікном.
Вперше про поведінку посла повідомив у четвер представник кенійського МЗС Камау Мачарія.
У своєму Твіттері Мачарія написав, що був "шокований і обурений" цим інцидентом, і стверджував, що були спроби приховати поведінку Тігау.
Африканські дипломати в п'ятницю зажадали публічних вибачень, як повідомляє кенійська газета Standard, наполягаючи на тому, що приватних вибачень було недостатньо.
У суботу Румунія оголосила, що вона була поінформована про інцидент і зараз розпочала "процедуру відкликання свого посла".
"Ми глибоко шкодуємо про цю ситуацію і приносимо свої вибачення всім, хто постраждав", – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Румунії.
"Будь-яка поведінка або коментарі расистського характеру є абсолютно неприйнятними", – додали у відомстві, висловивши надію, що це не вплине на зв'язки Румунії з африканськими країнами.
Румунія в основному взаємодіє з африканськими країнами через своє членство в Європейському Союзі, але вона має двосторонні торговельні угоди, зокрема, з Єгиптом.
Уряд Кенії не прокоментував рішення відкликати Тігау.
Румунські ЗМІ критикують його поведінку і кажуть, що це не перший випадок, коли країна опиняється в незручному становищі через образи з боку дипломатів.
У 2014 році посол Румунії у Вірменії був відкликаний після антисемітських жартів про єврейських босів і сумнівів у моральності одностатевих стосунків.
Наступного року Бухарест вибачився після того, як у запрошеннях на прийом у його посольстві в Парижі випадково з'явилися невтішні описи деяких гостей – серед іншого, вони були названі "огидними" і "небажаними".