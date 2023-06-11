Румунія перепросила за свого посла, який порівняв африканців з мавпами

Румунія відкликала свого посла в Кенії і вибачилася після того, як він порівняв африканців з мавпами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Драгош Тігау зробив це під час зустрічі в будівлі ООН в столиці Кенії Найробі 26 квітня.

Тігау сказав, що "група африканців приєдналася до нас", коли побачив мавпу за вікном.

Вперше про поведінку посла повідомив у четвер представник кенійського МЗС Камау Мачарія.

У своєму Твіттері Мачарія написав, що був "шокований і обурений" цим інцидентом, і стверджував, що були спроби приховати поведінку Тігау.

Африканські дипломати в п'ятницю зажадали публічних вибачень, як повідомляє кенійська газета Standard, наполягаючи на тому, що приватних вибачень було недостатньо.

У суботу Румунія оголосила, що вона була поінформована про інцидент і зараз розпочала "процедуру відкликання свого посла".

"Ми глибоко шкодуємо про цю ситуацію і приносимо свої вибачення всім, хто постраждав", – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Румунії.

"Будь-яка поведінка або коментарі расистського характеру є абсолютно неприйнятними", – додали у відомстві, висловивши надію, що це не вплине на зв'язки Румунії з африканськими країнами.

Румунія в основному взаємодіє з африканськими країнами через своє членство в Європейському Союзі, але вона має двосторонні торговельні угоди, зокрема, з Єгиптом.

Уряд Кенії не прокоментував рішення відкликати Тігау.

Румунські ЗМІ критикують його поведінку і кажуть, що це не перший випадок, коли країна опиняється в незручному становищі через образи з боку дипломатів.

У 2014 році посол Румунії у Вірменії був відкликаний після антисемітських жартів про єврейських босів і сумнівів у моральності одностатевих стосунків.

Наступного року Бухарест вибачився після того, як у запрошеннях на прийом у його посольстві в Парижі випадково з'явилися невтішні описи деяких гостей – серед іншого, вони були названі "огидними" і "небажаними".