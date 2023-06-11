Румыния извинилась за своего посла, который сравнил африканцев с обезьянами

Румыния отозвала своего посла в Кении и извинилась после того, как он сравнил африканцев с обезьянами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Драгош Тигау сделал это во время встречи в здании ООН в столице Кении Найроби 26 апреля.

Тигау сказал, что "группа африканцев присоединилась к нам", когда увидел обезьяну за окном.

Впервые о поведении посла сообщил в четверг представитель кенийского МИД Камау Мачария.

В своем Твиттере Мачария написал, что был "шокирован и возмущен" этим инцидентом, и утверждал, что были попытки скрыть поведение Тигау.

Африканские дипломаты в пятницу потребовали публичных извинений, как сообщает кенийская газета Standard, настаивая на том, что частных извинений было недостаточно.

В субботу Румыния объявила, что она была проинформирована об инциденте и сейчас начала "процедуру отзыва своего посла".

"Мы глубоко сожалеем об этой ситуации и приносим свои извинения всем, кто пострадал", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Румынии.

"Любое поведение или комментарии расистского характера являются абсолютно неприемлемыми", – добавили в ведомстве, выразив надежду, что это не повлияет на связи Румынии с африканскими странами.

Румыния в основном взаимодействует с африканскими странами через свое членство в Европейском Союзе, но она имеет двусторонние торговые соглашения, в частности, с Египтом.

Правительство Кении не прокомментировало решение отозвать Тигау.

Румынские СМИ критикуют его поведение и говорят, что это не первый случай, когда страна оказывается в неудобном положении из-за оскорблений со стороны дипломатов.

В 2014 году посол Румынии в Армении был отозван после антисемитских шуток о еврейских боссах и сомнений в нравственности однополых отношений.

В следующем году Бухарест извинился после того, как в приглашениях на прием в его посольстве в Париже случайно появились нелестные описания некоторых гостей – среди прочего, они были названы "отвратительными" и "нежелательными".