Перші після переобрання закордонні візити Ердоган здійснить у Північний Кіпр і Азербайджан

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір здійснити свої перші закордонні візити після переобрання на виборах 28 травня до турецької частини Кіпру та Азербайджану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hurriyet Daily News.

Під час свого першого візиту 12 червня Ердоган зустрінеться з президентом Північного Кіпру Ерсіном Татаром і прем'єр-міністром Уналом Устелем.

Після зустрічі тет-а-тет і робочого обіду Ердоган проведе спільну пресконференцію з Татаром у президентському палаці в Нікосії.

Очікується, що сторони обговорять двосторонні відносини та розвиток подій у східному Середземномор'ї.

13 червня під час візиту до Баку Ердоган також зустрінеться з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Під час зустрічі Ердоган та Алієв обміняються думками щодо регіональних і міжнародних подій, включаючи кроки, які необхідно зробити для розвитку двосторонніх відносин і співпраці між двома країнами.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу провів телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським.

Під час розмови лідери обговорили розвиток подій у російсько-українській війні. Серед іншого, Ердоган запропонував створити комісію за участю "експертів воюючих сторін, ООН та міжнародного співтовариства, зокрема Туреччини, для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі".